Helicóptero com cinco pessoas cai na Zona Oeste do Rio de Janeiro

A aeronave caiu em uma área descampada do Recreio dos Bandeirantes, mas muito próxima à uma área residencial, e ficou bem danificada

Um helicóptero com cinco pessoas a bordo caiu próximo à Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (14). As autoridades ainda não souberam informar a rota do voo.

Existe um aeroporto de pequeno porte em Jacarepaguá, próximo ao local da queda, e segundo as primeiras informações, o helicóptero havia acabado de decolar quando caiu. A aeronave caiu em uma área descampada, mas muito próxima à uma área residencial, e ficou bem danificada.

Os bombeiros foram chamados para fazer o socorro das vítimas, e quatro das pessoas, dois homens e duas mulheres, foram levadas ao Hospital Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca. O estado de saúde deles não foi informado.