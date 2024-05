Governo anuncia condições diferenciadas de financiamento para atingidos por tragédia no RS

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal dará condições diferenciadas de financiamento de crédito aos produtores e empresários do Rio Grande do Sul que foram prejudicados com as chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas. Aos de pequeno porte, o financiamento será por subvenção; já aos maiores, será por Fundo Garantidor.

“No desastre passado, nós fizemos com subvenção para aqueles segmentos mais necessitados, microempresas e pequenas empresas e rurais foi dado com subvenção, e vamos manter esse parâmetro”, disse Rui Costa, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 8, no Palácio do Planalto. “Para os pequenos, pequeno rural, pequeno urbano, será dado com subvenção. Para os maiores, será usado modelo de fundo garantidor, porque a gente que com fundo garantidor a gente consegue taxas muito, muito menores do que consegue no mercado, até porque o fundo garantidor é para tirar o risco da operação”, detalhou.

De acordo com o chefe da Casa Civil, será criada uma governança específica para se fazer tal diferenciação de financiamento.

Estadão Conteúdo