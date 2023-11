Força Nacional seguirá no RJ até 2024

Por agora, a operação se restringe a rodovias federais, portos, aeroportos e na parte de inteligência

O uso da Força Nacional no Rio de Janeiro foi prorrogado até 31 de janeiro de 2024. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (17), assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A Força Nacional também presta apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual, atuando em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública. O documento fala em caráter episódico e planejado, até final de janeiro do próximo ano.

A equipe da Força Nacional que atua no Rio de Janeiro conta com 300 homens, formada por policiais cedidos dos estados e do DF. Inicialmente, o plano era de uso do adicional apenas em operações em comunidades, em apoio às polícia Civil e Militar. O uso desse apoio ocorre devido à crise na área da segurança pública em terrasc ariocas, com a disputa de território por organizações criminosas.

Por agora, a operação se restringe a rodovias federais, portos, aeroportos e na parte de inteligência.