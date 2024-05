Força Nacional é convocada após onda de violência e saques no RS

No meio da crise enfrentada pelo Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolam o estado desde a semana passada, a polícia agora se depara com uma onda de violência, saques, furtos e roubos em várias cidades.

Em Canoas, por exemplo, residentes relatam que criminosos se fazem passar por necessitados para assaltar os voluntários que estão se dedicando a prestar ajuda. Enquanto isso, em Novo Hamburgo, a população teve que se armar para se proteger dos assaltantes. Muitos se recusam a deixar suas residências por receio das ações dos criminosos.

Além de invadir casas e estabelecimentos comerciais abandonados por seus proprietários em busca de locais seguros, os criminosos estão mirando em barcos, jet skis e outros equipamentos utilizados nos resgates de pessoas em áreas de risco.

Para reforçar a segurança e conter o aumento dos crimes, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na terça-feira (7/5) que o estado receberá mais 400 agentes da Força Nacional. Com o contingente combinado da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, o número total de agentes será de 944.