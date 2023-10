Festa Literária Internacional de Paraty anuncia convidados

A programação principal, no entanto, ainda não foi fechada – apenas foi anunciado como será o Ciclo da Autora Homenageada

Os autores convidados da 21ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2023), que será realizada entre 22 e 26 de novembro, foram anunciados na manhã de quarta-feira, 4. A programação principal, no entanto, ainda não foi fechada – apenas foi anunciado como será o Ciclo da Autora Homenageada, feito em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo, e que receberá, inclusive, Rudá K. Andrade, neto de Pagu e de Oswald de Andrade.

Entre os nomes confirmados, destaque para Kenneth David Jackson, um dos maiores especialistas em Pagu, a autora homenageada da Flip este ano, e responsável pela organização da primeira antologia com seus textos jornalísticos, que está sendo publicada pela Edusp; a equatoriana Mónica Ojeda, autora de Mandíbula (Autêntica Contemporânea), e a alemã Nora Krug, ilustradora responsável pela adaptação de Sobre a Tirania, de Timothy Snyder, para graphic novel, com edição pela Companhia das Letras.

Serão 13 escritores e escritoras estrangeiros, e a lista inclui, ainda, a poeta argentina Laura Wittner; Akwaeke Emezi, da Nigéria, presente nas livrarias brasileiras com Água Doce (Kapulana) e A Morte de Vivek Oji (Todavia), e o ucraniano Ilya Kaminsky, autor de República Surda (Companhia das Letras).

Entre os brasileiros, destaque para Adriana Armony, autora de Pagu no Metrô (Nós), um romance que investiga a passagem de Patrícia Galvão por Paris, além das poetas Luiza Romão, Marília Garcia, Angélica Freitas e Bruna Beber. Itamar Vieira Jr., autor de Torto Arado, e Eliane Marques, de Louças de Família (Autêntica Contemporânea), também estão entre os convidados.

A homenagem a Pagu acontece durante o festival, em Paraty, e antes, em São Paulo. De 24 a 28 de outubro, escritores e pesquisadores participam de um ciclo de debates no CPF Sesc, que terá transmissão pelo YouTube. Vão participar da programação especial nomes como Kenneth David Jackson, Rudá Andrade, Lúcia Maria Teixeira, Marcelo Ariel, Maria José Silveira, Adriana Armony, Cida Pedrosa, Nádia Gotlib, Telma Scherer, Lia Zats, Gênese Andrade, Preta Ferreira e Martha Nowill.

