Autores brasilienses lançam livro de contos ambientados no DF

“Um Ipê Roqueiro e Outros Contos do Quadradinho” conta com prefácio de André X Mueller, baixista da Plebe Rude e pioneiro do rock de Brasília

Contar histórias do Distrito Federal por meio de narrativas ficcionais curtas foi a proposta dos autores brasilienses Diogo Silva e Patrícia Osandón no livro “Um Ipê Roqueiro e Outros Contos do Quadradinho” (Editora Flyve, 148 páginas). Na obra, a dupla histórias que se passam desde a criação de Brasília até os dias atuais, abordando transversalmente assuntos como valorização da música nacional, desigualdade social, autoaceitação e preservação do Cerrado.

A obra conta com prefácio de André X Mueller, baixista da Plebe Rude e pioneiro do rock de Brasília, além de ilustrações em cada conto, de autoria da mineira Anna Luíza Campos.

Ao longo de 13 narrativas curtas ambientadas em vários locais do Distrito Federal, os leitores poderão conhecer personagens como Luísa e Vítor, dois jovens que amam a música. Por força do destino, eles se conhecem em uma loja de vinis, no centro da capital do país. Depois de uma trivia musical, por causa de uma disputa por um último vinil, Luísa e Vítor descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam e embarcam com a banda Um Ipê Roqueiro em uma história repleta de música, amizade e amor pela cidade onde vivem.

Em “Um Ipê Roqueiro e Outros Contos do Quadradinho”, os leitores também conhecerão um super-herói do Cerrado, o Super Pequi; um jovem com deficiência que dá uma chance para o amor; um lobo-guará solitário que faz amizade com um senhorzinho simpático, um ipê e uma calopsita falante; um pirata punk viajante no tempo e que tem um papagaio falante como melhor amigo; crianças que encantam os adultos com sua doçura e sua inocência; dois imigrantes que sonham com um futuro feliz; uma jovem que aprende a se amar, entre outras histórias.

Apesar de o Distrito Federal não ter esquinas e ser um local com uma trajetória singular, as 13 histórias contadas em “Um Ipê Roqueiro e Outros Contos do Quadradinho” poderiam muito bem se passar em qualquer outro canto do país, pois versam sobre questões como amor, amizade, relacionamentos entre humanos e animais, perdas, descobertas e sonhos, muitos sonhos.

O livro será lançado no dia 28 de outubro na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi. A obra já se encontra disponível para compra em versão física no site da Editora Flyve (R$ 39,90) e em e-book na Amazon (R$ 6,90).

Serviço:

Livro “Um Ipê Roqueiro e Outros Contos do Quadradinho”

Data de lançamento: 28 de outubro de 2023

Das 16h30 às 19h30

Na Livraria da Vila – Shopping iguatemi Brasília, piso térreo (SHIN CA 4 – Lago Norte – Brasília – DF)

Classificação indicativa: 12 anos

Link para compra do livro na Amazon: https://a.co/d/h3gWhGE

Link para compra do livro no site da Editora Flyve: https://flyve.com.br/391/um-ip-roqueiro-e-outros-contos-do-quadradinho