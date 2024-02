Feminicídio: mulher morre esfaqueada por ex-marido em MS

À polícia, o criminoso disse que o término era “inadmissível”

Joelma da Silva, de 33 anos, foi vítima de um assassinato ocorrido na última quarta-feira (21). A mulher foi brutalmente atacada com nove golpes de faca, conforme relatado pela perícia da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A polícia foi chamada por volta das 6h30 da manhã para a Rua da Roda Velha, onde ocorreu o crime. A vítima foi esfaqueada e teve a faca cravada em seu peito pelo ex-marido de 45 anos, que fugiu imediatamente após o crime, pedalando em sua bicicleta. Antes do ataque, uma discussão acalorada entre os dois aconteceu, desencadeada após o homem ter ido até a residência da vítima e a ter visto entrando em um carro.

É importante destacar que os cinco filhos de Joelma estavam presentes na casa no momento do crime. De acordo com informações policiais, o agressor já possuía antecedentes por violência doméstica e escapou na direção da Avenida Duque de Caxias. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas infelizmente, ao chegar ao local, Joelma já havia perdido a vida.

O ex-marido da vítima, Leonardo da Silva Lima, de 38 anos, foi detido em flagrante sob a acusação de feminicídio.

De acordo com informações da delegada do caso, o criminoso demonstrava não aceitar o término do relacionamento com Joelma.

De acordo com as estatísticas da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), este é o quarto crime de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano, e o primeiro que acontece em Campo Grande.