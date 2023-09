Família sepulta corpo de outra vítima de enchente no RS após erro de identificação em perícia

No Estado todo, já são 47 mortes e nove pessoas estão desaparecidas, segundo boletim divulgado pelo governo estadual na manhã desta sexta.

Um erro de identificação levou uma família a enterrar o corpo de outra pessoa achando que era o familiar, em Muçum, no interior do Rio Grande do Sul. O parente da família que fez o sepultamento continua desaparecido. O corpo sepultado é de um membro de outra família da cidade. A falha aconteceu durante o processo de identificação das vítimas no Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. O IGP abriu sindicância para apurar o caso.

No Estado todo, já são 47 mortes e nove pessoas estão desaparecidas, segundo boletim divulgado pelo governo estadual na manhã desta sexta.

O corpo que teve a identificação incorreta é o de uma das 16 vítimas do ciclone que atingiu a cidade de Muçum. A maioria foi resgatada em enchentes, no meio de lamaçal ou sob escombros de casas desabadas. Outras quatro pessoas ainda estão desaparecidas

Estadão conteúdo