Facas, estiletes e até alicates de unha viram armas no centro de SP

Entre os itens recolhidos há facas, estiletes, chave de fenda, tesoura e facão, segundo o capitão Alexandre Gonçalves, comandante da 2° Cia do 7° Batalhão

Paulo Eduardo Dias

Ações da Polícia Militar na região central de São Paulo, entre janeiro e agosto, resultaram na apreensão, em média, de 30 objetos perfurocortantes e armas falsas por dia. Segundo a corporação, tais possíveis armas foram ou seriam usadas em crimes, principalmente contra pedestres. O montante, que de acordo com a polícia já acabou destruído, foi encontrado durante abordagens realizadas por policiais militares da 2° Companhia do 7° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), durante patrulhamento diário por pontos como praça da República, vale do Anhangabaú, largos do Paissandu e do Arouche e rua Santa Ifigênia.

Entre os itens recolhidos há facas, estiletes, chave de fenda, tesoura e facão, segundo o capitão Alexandre Gonçalves, comandante da 2° Cia do 7° Batalhão. Também são apreendidos alicates de unha, chaves de grifo, serrotes e espetos para churrasco. E há ainda simulacros de armas, como réplicas de pistolas e submetralhadoras.

“São locais com muito fluxo de pessoas e os crimes que mais acontecem aqui, infelizmente, são os furtos, roubos de celulares, de carteiras, correntes e relógios”, afirmou. “Esses roubos são efetuados, na maioria das vezes, com facas, com objetos perfurocortantes”, disse.

O oficial pontuou que as ações da Operação Volante são diárias, principalmente pela facilidade das pessoas obterem novos objetos semelhantes. “Eles conseguem [armas] de novo, mas é uma maneira de a gente sempre estar abordando e prevenindo”.

O capitão Gonçalves afirmou que, em grande parte, as pessoas abordadas com os objetos são liberadas, uma vez que não há crime no porte de facas ou outros utensílios. São detidos apenas em casos de flagrantes de roubos. Em nota, a Polícia Militar disse que os objetos recolhidos são descartados junto aos Ecopontos da Subprefeitura Sé.