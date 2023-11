Fã de Taylor Swift levou facada no tórax na praia de Copacabana, aponta laudo da polícia

Crime aconteceu horas depois do show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Engenhão

Rio de Janeiro – RJ

Fã da cantora Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos levou uma facada no tórax na praia de Copacabana, zona sul do Rio, na madrugada deste domingo (19). O laudo da necropsia realizada pela Polícia Civil do Rio foi divulgado nesta segunda-feira (20).

O crime aconteceu horas depois do show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Engenhão. Gabriel estava acompanhado de amigos, quando foi atacado. Segundo a polícia, os autores do assalto foram Anderson Henriques Brandão, Alan Ananias Cavalcante e Jonathan Batista Barbosa. Os dois primeiros, presos em flagrante, confessaram participação no crime. Anderson Henriques Brandão já havia sido abordado 56 vezes por agentes do programa Segurança Presente de Copacabana.

Jonathan foi encontrado pela Polícia Civil, no domingo à tarde, na Praia de Botafogo, e era também conhecido pelos policiais da área. Ele tinha passagens pela polícia por ofensa, roubo, furto e homicídio.

Ananias e Jonathan foram presos em flagrante na última quinta-feira (16) pelos agentes do Segurança Presente de Copacabana por roubarem 80 barras de chocolate no valor de R$ 457,72 de uma loja de departamento. Eles foram soltos em uma audiência de custódia no sábado, horas antes do assassinato.

QUEM ERA O FÃ DE TAYLOR SWIFT MORTO EM ASSALTO

Gabriel era natural de Mato Grosso do Sul, mas estudava engenharia aeroespacial em Minas Gerais, com formatura prevista para o próximo ano.

Ele estava no Rio de Janeiro há dois dias com amigos da faculdade e encontraria duas primas na cidade para irem ao show de Taylor Swift neste domingo.

Gabriel é filho da secretária-adjunta de Assistência Social de Campo Grande (MS), Inês Mongenot. Em suas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes (PP), lamentou o crime.

“Diante de uma partida tão abrupta e dolorosa, espero que você [Inês] e sua família encontrem em Deus a serenidade necessária para lidar com este momento desafiador”, escreveu a prefeita.

O corpo será enterrado nesta terça-feira na capital sul mato-grossense.