Fãs estrangeiros de Taylor Swift pedem que artista cancele shows em São Paulo

Alguns internautas dizem que os brasileiros não merecem assistir ao show da artista

Folhapress

São Paulo – SP

Fãs estrangeiros da cantora Taylor Swift iniciaram um movimento nas redes sociais, pedindo que a cantora não faça os shows previstos para São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

De acordo com esses fãs, Taylor estaria sendo maltratada no Brasil e não estaria se sentindo segura. Alguns internautas dizem que os brasileiros não merecem assistir ao show da artista.

Depois que a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na primeira apresentação no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória, parte do público tem cobrado um posicionamento de Taylor sobre o assunto.

Até agora, porém, a artista não mencionou a morte em sua turnê pelo Brasil e tampouco ofereceu ajuda à família de sua fã, para arcar com as despesas do enterro.

“Eu sinto muito pelos fãs brasileiros, mas a opção mais segura para Taylor é cancelar a viagem e ir para casa imediatamente. Eu sei que ela vai odiar isso, mas definitivamente ele tem de pôr sua segurança em primeiro lugar”, escreveu um usuário na rede social X, o antigo do Twitter.