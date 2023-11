Ex teria premeditado homicídio de jovem que filmou crime: “Isso aqui é para você”

Segundo a corporação, existem elementos suficientes para indiciar Diego pelo crime de feminicídio, como mensagens e vídeos que mostram Ielly após ser agredida por ele

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) concluiu, nessa semana, as investigações sobre a morte da jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, supostamente assassinada pelo ex-namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos.

Segundo a corporação, existem elementos suficientes para indiciar Diego pelo crime de feminicídio, como mensagens e vídeos que mostram Ielly após ser supostamente agredida por ele.

Em uma das mensagens trocadas com uma amiga, em 5 de setembro, Ielly conta que Diego comprou a arma e um silenciador. A jovem ainda conta que, ao mostrar a arma para ela, o ex teria dito “isso aqui é para você”.

Em outras conversas, a jovem conta a uma amiga que Diego teria a agredido e chega a chamá-lo de “demônio”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime aconteceu no último dia 4, em Jataí (GO), quando o ex-casal “brincava” com a arma. Um vídeo, gravado por Ielly, mostra Diego apontando uma arma contra ela e, um instante depois, ele disparando.

A jovem chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas por Diego, mas não resistiu ao ferimento. Ao ser questionado sobre o caso, o acusado afirmou que conduzia um veículo com Ielly como passageira, quando dois homens em uma motocicleta teriam disparado contra eles.

Porém, ao ser interrogado novamente, Diego entrou em contradição e por isso passou a ser investigado. Ao analisar o celular de Ielly, a polícia encontrou o vídeo.