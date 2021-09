Ex-assessor de Trump é surpreendido pela PF em aeroporto

Jason Miller se preparava para retornar aos Estados Unidos, quando foi abordado por agentes que lhe pediram depoimento

O ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Jason Miller, foi surpreendido pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (7). Miller foi abordado por agentes no Aeroporto de Brasília no momento em que iria embarcar aos Estados Unidos.

O aliado de Donald Trump teve de depor no âmbito do inquérito que apura a organização de milícias digitais bolsonaristas para atacar as instituições democráticas. Depois do depoimento, foi liberado. Miller teria criado uma rede social conservadora após Trump ter sido banido de outras redes por falas que atentam contra a democracia.

Miller estava no Brasil para participar, no último fim de semana, da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), evento direitista organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). No evento, o filho mais velho de Donald Trump discursou contra a China, fez ataques à gestão de Joe Biden e recomendou que os brasileiros não aceitem “governos tirânicos”.

O inquérito sobre as milícias digitais foi aberto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após provas colhidas pela PF sobre a articulação de grupos bolsonaristas nas redes sociais com ataques às instituições democráticas.