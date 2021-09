Presidente e vice da CPI falam sobre 7 de setembro

Omar Aziz pregou união; Randolfe Rodrigues falou sobre o verdadeiro significado de patriotismo

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se manifestaram nas redes sociais sobre o 7 de setembro, as manifestações bolsonaristas pelo país, o Dia da Independência em si, dentre outras coisas acerca do tema.

Omar Aziz pregou discurso de união. “Independente de partido político, devemos celebrar a data que marca a independência do nosso país. O dia 7 de setembro representa um marco histórico para a nossa nação”, declarou. “Não é o momento de dividir o Brasil, é o momento de nos unirmos e caminharmos em busca da ordem e do progresso do nosso país”, prosseguiu o presidente.

Randolfe gravou vídeo para celebrar a data e disse que, no tempo atual, “é necessário refletir sobre o que é ser patriota”. “Patriota, segundo nos diz o dicionário, é aquele que tem amor pelos símbolos da nossa nação, como a sua bandeira, o seu hino e, sobretudo, o seu povo”.

“O patriota de verdade se compadece com seu compatriota nos momentos de luto, de dificuldade, nos momentos em que eles estão, às vezes, até sem ter o dinheiro para colocar o feijão de cada dia em casa”, disse o vice-presidente. A fala soa como recado ao presidente Jair Bolsonaro, que, na visão de membros da CPI, agiu contra o povo em meio à pandemia.

Não é o momento de dividir o Brasil, é o momento de nos unirmos e caminharmos em busca da ordem e do progresso do nosso país, este é o grito de uma nação. #OmarAziz #Independenciadobrasil #Amazonas #Brasil — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) September 7, 2021

Superaremos esse tempo, página infeliz da nossa história!



O verdadeiro patriota se compadece de seus compatriotas. Se compadece quando seu compatriota sente fome, adoece. O povo brasileiro é DIVERSIDADE, e não desunião. Apesar deles, amanhã há de ser outro dia! #7deSetembro pic.twitter.com/ZS61GD4Hox — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) September 7, 2021