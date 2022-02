EUA e Brasil assinam memorando para combater incêndios florestais no Brasil

A iniciativa fornecerá tecnologia da informação para rastreamento e manejo de incêndios nas florestas brasileiras

O Ministério do Meio Ambiente, junto ao governo dos Estados Unidos, assinaram, nesta quarta-feira (23), um memorando de entendimento para o desenvolvimento de soluções de combate à queima descontrolada em ambientes tropicais brasileiros. Randy Moore, chefe do Serviço Florestal dos EUA, e Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, assinaram o memorando.

O encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, Douglas Koneff, e o diretor da USAID no Brasil, Ted Gehr, participaram da cerimônia de assinatura.

O memorando apoiará o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia da informação para rastreamento e gerenciamento de incêndios florestais, além de proporcionar treinamento, compartilhamento de experiência e conhecimento entre uma nova geração de cientistas e tecnólogos brasileiros e norte-americanos. O memorando também visa promover a cooperação técnica e o desenvolvimento de capacidades institucionais e individuais.

“O Ministério do Meio Ambiente é um parceiro sólido e de longa data, e valorizamos muito nossos esforços conjuntos nesta área. Esse memorando ajudará a equipar e trazer capacidades e tecnologia adicionais para equipes técnicas, tornando ambas as organizações mais preparadas para realizar ações de comando e controle na prevenção e gerenciamento de incêndios florestais”, disse Koneff.

Os elementos-chave de cooperação listados no memorando são:

Gerenciamento integrado de incêndios

Produtividade e Saúde do Ecossistema

Monitoramento de Recursos Florestais

Desenvolvimento de tecnologia e transferência voluntária em termos mutuamente acordados

Avaliação de danos e riscos

Gerenciamento de incêndios e seus impactos ecológicos

Bioeconomia

Serviços de Ecossistema

Gestão de áreas protegidas e concessões