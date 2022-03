Especialistas explicam como injeção causou deformação em bumbum de paciente

Com base nos exames e relatos da paciente, ele aponta que a medicação mal aplicada pode ter resultado em uma irritação na pele na parte muscular

Bruna França Sobral, 38, ficou com o glúteo esquerdo deformado após aplicação de uma injeção em um pronto-socorro de Santos, litoral de São Paulo. O caso aconteceu em janeiro deste ano.

Profissionais de saúde explicaram ao G1, portal de notícias, possíveis causas da deformação.

João Luís Cabral Júnior, neurocirugião, explicou “essa infecção pode ter sido secundária a um medicamento mal aplicado na região inadequada”. Ele ainda destaca que o caso foi uma intercorrência da aplicação intramuscular.

Com base nos exames e relatos da paciente, ele aponta que a medicação mal aplicada pode ter resultado em uma irritação na pele na parte muscular.

Ainda foi considerada a possibilidade de que seja a criação de um hematoma que, mesmo fechado, pode gerar infecção, que ocasiona uma lesão muscular e pode evoluir para uma lesão na pele.

No entanto, ele ressalta ser necessário uma avaliação pessoal para um diagnóstico mais preciso.

Evaldo Stanislau, infectologista, concordou que a infecção pode ter sido consequência da técnica de aplicação do medicamento injetável. Além disso, acrescentou a hipótese da contaminação no momento da aplicação por técnica inadequada. Ele informa que as infecções devem ser tratadas com cuidados locais de higiene e medidas anti-inflamatórias.

*Com informações do g1