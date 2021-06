Escola em PE promove discurso homofóbico contra propaganda LGBTQIA+ do Burger King com crianças

Neste sábado (26), em postagem no Instagram, a escola Eccoprime, destacou que “as crianças estavam sendo atacadas”

Uma escola particular de Pernambuco promoveu discurso homofóbico nas redes sociais após campanha publicitária da lanchonete Burger King mostrar crianças falando sobre a normalidade do amor entre pessoas do mesmo sexo. A propaganda é alusiva ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta segunda-feira (28).

Neste sábado (26), em postagem no Instagram, a escola Eccoprime, localizada em Camaragibe, no Grande Recife, destacou que “as crianças estavam sendo atacadas” e que o comercial da rede de fast food era uma “seta inflamada dos inimigos”.

A escola de classe média alta é localizada no bairro de Aldeia. No perfil do Instagram, diz que oferece educação bilíngue e cristã. Vai do berçário até o 9º ano. Alegando ensinamentos bíblicos, a unidade de ensino conclamou os pais dos alunos a reagirem ao que classificam de ameaça. “Famílias cristãs, estejam atentas! Nossas crianças estão sendo atacadas, a exemplo da última campanha desta famosa rede de fast food”, diz a postagem.

“Nós, como pais, precisamos defender nossos filhos e nos posicionarmos”, completa.

Em outro trecho da postagem, a Eccoprime pede para que os pais leiam a Bíblia com os filhos e façam culto doméstico para proteger os filhos “destas ameaças”.

Após forte reação de repúdio nas redes sociais, a escola publicou um comunicado reforçando o discurso inicial e reproduzindo mensagens de apoio que também tem recebido. “Respeitamos as diferenças, mas cremos no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado, é não natural e não normal. Respeito sim, mas considerar normal não”, postou.

Em outra postagem, a escola destaca que não é homofobia dizer que as crianças devem aprender o padrão bíblico.

“Dizer que uma campanha LGBT envolvendo crianças está errada e é perigosa é homofobia e discurso de ódio?”

Desde junho de 2019, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a discriminação de pessoas por motivos de orientação sexual e identidade de gênero seja considerado crime, passando a ser punido pela lei do racismo. A pena prevista é de um a três anos de reclusão, além de multa.

A reportagem conversou com três mães de alunos da escola, que prefiram não se identificar por temer represálias. Uma delas diz que já pensava em tirar a filha da escola antes do episódio e que, agora, está convicta da decisão. Outra mãe, também incomodada com o posicionamento, afirmou que não mandou a filha para escola nesta segunda-feira. Ela relata que, em todos os livros, a exemplo de matemática e de ciências, há citações bíblicas e que isso já vinha a incomodando.

O Ministério Público de Pernambuco informou que a 3ª Promotoria Cível de Camaragibe na área de Educação recebeu denúncias e que está apurando os fatos. Na tarde desta segunda-feira, a Eccoprime publicou nota oficial reforçando a posição e classificando a propaganda como promotora da sexualidade precoce. “A Eccoprime reitera seu posicionamento de que os pais cristãos devem estar atentos e proteger seus filhos de campanhas publicitárias promotoras da sexualidade precoce.”

No comunicado, a escola diz que é contra qualquer tipo de violência contra a comunidade LGBTQIA+. “Rejeitamos qualquer discurso ofensivo à dignidade humana, ou mesmo qualquer espécie de preconceito ou discriminação”. A instituição de ensino destaca que, como cristã, é contra a homofobia e transfobia. “O respeito e amor por todas as pessoas são valores inegociáveis para a Eccoprime.” No fim da nota, alega que segue no direito de expressar suas concepções e valores bíblicos sobre o tema sem qualquer propósito de disseminação de ódio e desrespeito.