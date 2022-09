Enfermeiros marcam paralisação no Rio por piso da categoria

A partir desta sexta começa o julgamento em plenário virtual para decidir se a liminar será mantida ou derrubada

Joana Cunha

São Paulo, SP

O SindEnfRJ (Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro) anuncia nesta sexta-feira (9) que prepara uma paralisação para quarta-feira (14).

Os trabalhadores também farão uma carreata que vai sair do Hospital Federal de Bonsucesso nesta sexta-feira e uma manifestação no domingo (11), em Copacabana.

A paralisação de quarta deve durar 24 horas, a princípio, com 30% trabalhando e 70% em ato na porta do Hospital Quinta D’Or, segundo o sindicato.

Os atos acontecem como reação da categoria às discussões sobre o novo piso nacional da enfermagem, de R$ 4.750, sancionado por Bolsonaro no mês passado e suspenso por liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo (4) após uma onda de alertas do setor sobre a possibilidade de demissões em massa e fechamento de leitos.

