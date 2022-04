Enfermeira resgata ‘dinheiro esquecido’ no Banco Central

UE está pronta para aumentar sanções contra a Rússia, diz presidente do Eurogrupo

Por Letícia Simionato

Presidente do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Paschal Donohoe, afirmou que a União Europeia está pronta para aumentar sanções contra a Rússia. Ele ressaltou, entretanto, que o grupo ainda não decidiu os detalhes dessas novas sanções.

“Vamos discutir sobre isso ao longo da semana”, destacou Donohoe, durante coletiva após a reunião do Eurogrupo.

De acordo com o líder, os ministros estão chocado com as imagens de novas atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia, em Bucha.

Para ele, guerra na Ucrânia está afetando os preços de commodities, e, consequentemente, a inflação na zona do euro. Para Donohoe, os crescimento econômico da região deve desacelerar em 2022, devido à guerra.

Donohoe destacou que uma reunião extra do Eurogrupo deve acontecer no começo de maio, mas não especificou o que será tratado.

No Brasil, 13,8 milhões dos brasileiros que estavam aptos a receber o ‘dinheiro esquecido’ nos bancos têm no máximo R$1 a receber. O Banco Central ainda informa que 8,7 milhões têm entre R$ 1,01 e R$ 10 para resgatar. A enfermeira Ana Paula Schittini, de Curitiba, esta entre os brasileiros que têm até R$ 1 a retirar e relatou sua experiência. Ela tinha uma poupança na infância e ficou esperançosa de encontrar o dinheiro no sistema do Banco Central. “Eu realmente pensei: ‘vou ter pelo menos uns R$ 100, R$ 150.’ Aí meu colega falou: ‘Ana, não se iluda, porque o dinheiro mudou.’ Mas eu me iludi. Tinha R$ 0,36. Eu dei risada. Falei: ‘Osvaldo. R$ 0,36?’. Ele disse: ‘Eu te falei, Ana.’ Mas eu falei que ia pegar, são R$ 0,36 que são meus”, contou a enfermeira ao G1. “Se faltar R$ 0,36 você não entra em um ônibus, você não termina a compra no mercado. Falei: ‘Só de raiva vou resgatar esses R$ 0,36’, e resgatei. Comprei duas balinhas”, explicou Ana sobre porque fez questão de resgatar. A curitibana Cíntia Hong não lembrava de ter deixado dinheiro em nenhuma conta e nem consultou o sistema. O marido dela conferiu e descobriu que a esposa tinha pouco mais de R$ 500 esquecido no banco. “Veio em boa hora porque agora, na pandemia, comecei com um novo negócio de cosméticos. Vou usar esse dinheiro para investir, para ter um estoque”, disse Cintia ao G1 Resgates Na última segunda-feira (28), O Banco Central deu início a uma ‘repescagem’ para os saques da primeira fase dos recursos esquecidos por brasileiros nos bancos, pelo sistema Valores a Receber. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Essa repescagem corresponde a primeira fase do programa. Mais valores serão liberados na segunda fase, que começa em 2 de maio. A repescagem é feita de forma escalonada, que segue a data de nascimento para pessoas físicas, e a data de criação no caso das empresas. Os clientes terão o dia para fazer o pedido e o sistema ficará disponível até 16 de abril. Segunda fase O sistema Valores a Receber voltará a funcionar no dia 2 de maio com um segundo lote de recursos. Mesmo quem já fez a consulta na primeira fase não encontrou valores, ainda pode ter algo a receber. Segundo o Banco Central, não será mais preciso agendar a consulta de valores e o pedido de saque. Já na primeira consulta, será possível pedir o resgate do dinheiro. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Até a última quinta-feira (24), 2,85 milhões pessoas físicas e jurídicas solicitaram resgate de seus valores a receber, totalizando R$ 245,8 milhões. Como consultar o valor e pedir o resgate nesta primeira fase ANTES DE PEDIR O RESGATE: Aqueles que já fizeram a consulta inicial, para saber se tem ou não recursos, receberam uma data específica para retornar ao site do valoresareceber.bcb.gov.br. Já quem não realizou a primeira consulta deve fazê-lo o mais breve possível. Deve acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e fazer a consulta com o número do CPF e a data de nascimento. É preciso ter acesso à conta gov.br, nível prata ou ouro. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O VALOR E PEDIR O RESGATE: -Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados -Fazer login com sua conta gov.br (nível prata ou ouro). -Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -Consultar: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE a) o valor a receber; b) a instituição que deve devolver o valor; c) a origem (tipo) do valor a receber; e d) informações adicionais, quando for o caso. -Clicar na opção que o sistema indicar: a) ” Solicitar por aqui ” significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis: -selecionar uma das chaves Pix e informar os dados pessoais; -guardar o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição. b) ” Solicitar via instituição ” significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis: entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor.