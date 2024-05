Enchentes no RS: Concursos públicos da Anatel, Banco Central e Caixa são adiados

Maria Tereza Castro

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Devido ao cenário de emergência vivido no estado do Rio Grande do Sul, com fortes chuvas e enchentes, os organizadores de concursos públicos decidiram adiar as provas previstas para este mês.

Entre os concursos adiados em todo o Brasil, estão o da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Banco Central (BACEN). O concurso da CAIXA foi adiado somente no Rio Grande do Sul, com provas mantidas nos outros estados e Distrito Federal.

Anatel

Nesta sexta (10), o Cebraspe, banca organizadora do concurso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgou nota informando o adiamento das provas objetivas e da prova discursiva do concurso em todo o Brasil. As provas estavam previstas para o dia 26 de maio. Uma nova data ainda não foi divulgada.

Banco Central

O Cebraspe também havia anunciado, na última quarta-feira (8), o adiamento do concurso público do Banco Central. As provas iriam acontecer no dia 19 de maio. O concurso também ainda não foi remarcado.

Caixa

As provas do concurso da Caixa, marcadas para o dia 26 de maio, estão mantidas em todo o Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, estado em que foram adiadas. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (10).

De acordo com a nota divulgada, aproximadamente 47 mil inscritos foram afetados pela calamidade no Rio Grande do Sul. A data do concurso público para os candidatos desse polo ainda não foi definida.

“O banco ressalta que o adiamento por região não prejudica a isonomia dos candidatos, já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente”, diz o comunicado divulgado pelo banco.

CNU

Na última semana, o Governo Federal adiou as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), que iriam acontecer no dia 5 de maio. Uma nova data ainda não foi oficialmente divulgada.