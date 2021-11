Empresas de transporte público alertam o Congresso para possíveis paralisações e aumento de tarifa

O rombo causado pela queda no número de passageiros e a escalada dos custos, é de R$21 bilhões, segundo as associações

Camila Mattoso

Brasília, DF

Representantes das empresas de transporte público estiveram no Congresso na última terça-feira (23) para pedir apoio ao marco legal do setor e alertar para as possibilidades de paralisações, aumento da tarifa e de falências em 2020.

O rombo causado pela queda no número de passageiros e a escalada dos custos, em especial dos combustíveis, é de R$ 21 bilhões, segundo as associações.

“A situação é muito delicada, mas também é um momento bom porque estamos no fundo do poço e é necessária alguma ação”, disse à reportagem Otávio Cunha, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano.

Segundo ele, desde 2020, 21 empresas suspenderam as atividades, outras 15 entraram em recuperação judicial e 7 contratos com o poder público foram suspensos. Em Salvador, por exemplo, a prefeitura assumiu um consórcio que operava o transporte de passageiros.