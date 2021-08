Empresa brasileira faz acordo com a Pfizer para fabricar vacina no país

É a terceira parceria firmada por um órgão brasileiro para produzir vacinas contra a covid-19

A farmacêutica brasileira Eurofarma assinou carta de intenção com a Pfizer e a BioNTech para produzir a vacina contra a covid-19 da Pfizer no Brasil. As empresas anunciaram o acordo nesta quinta-feira (26).

A Eurofarma receberá o produto e começará a fabricar em 2022. A produção anual pode passar os 100 milhões de doses, afirma a carta. Para Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer, o acordo vai permitir um acesso justo e equitativo à vacina.

“Todos – independentemente da condição financeira, etnia, religião ou geografia, merecem acesso às vacinas contra a Covid-19 que salvam vidas. Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos – nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina. Continuaremos a explorar e buscar oportunidades como esta para ajudar a garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos os que precisam”, disse Bourla.

“A parceria de hoje é um passo importante para ampliar o acesso às vacinas na América Latina e além, expandindo nossa rede de fabricação global ”, completou Ugur Sahin, M.D., CEO e cofundador da BioNTech.

É a terceira parceria firmada por um órgão brasileiro para produzir vacinas contra a covid-19. Antes, o Butantan já havia fechado com a chinesa Sinovac Biotech para produzir a Coronavac, primeiro imunizante aplicado no país. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem acordo com a Universidade de Oxford para a produção da AstraZeneca.