Embarcação afunda na baía de Guanabara e seis pessoas estão desaparecidas

Guarda-vidas e mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas, com apoio de lanchas, moto aquáticas e aeronaves

Uma embarcação com 12 pessoas afundou no fim da tarde deste domingo (5) na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Seis permanecem desaparecidas.

Guarda-vidas e mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas, com apoio de lanchas, moto aquáticas e aeronaves.

A corporação foi acionada às 17h25 para iniciar as buscas, próximo à Ilha de Paquetá, após um forte temporal cair sobre a cidade.

A cidade entrou em estágio de mobilização às 15h40 com a chegada de núcleos de chuva na zona norte. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.