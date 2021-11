Organizações da sociedade civil lançam frente de atuação para garantir que as eleições de 2022 sejam respeitadas

Pacto pela Democracia convoca diversos setores sociais para atuarem no enfrentamento ao que ameaça o resultado das urnas

O Pacto pela Democracia, coalizão com 188 organizações da sociedade civil, lançou hoje (24), o manifesto “Um pacto por eleições livres, íntegras e pacíficas em 2022” convocando diferentes setores da sociedade para assumirem um compromisso de enfrentamento às mazelas que ameaçam os direitos democráticos e colocam em risco as eleições de 2022.

Durante os últimos dois anos, o Brasil sofreu incessantes ataques ao Estado Democrático de Direitos, preocupados com o que pode vir nas próximas eleições, a coalizão reuniu centenas de organizações de sua rede para defenderem as mais amplas pautas que garantem eleições livres e íntegras.

O manifesto destaca as principais iniciativas levantadas pela rede do Pacto, dentre elas estão o enfrentamento às estratégias de desinformação; o zelo pela segurança de candidatas e candidatos em todos os cantos do país, especialmente de mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+; a fiscalização pela transparência dos gastos eleitorais de campanha; e, por fim, a garantia de que os resultados das urnas sejam plenamente respeitados.

