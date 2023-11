Eduardo Paes nega morte de 3º fã de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Explicação do político aconteceu após o Fala Brasil (Record) noticiar que a polícia estaria investigando a terceira morte de um fã da cantora

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, negou que um terceiro fã de Taylor Swift tenha morrido durante a passagem da cantora pela cidade.

A explicação do político aconteceu após o Fala Brasil (Record) noticiar que a polícia estaria investigando a terceira morte de um fã da cantora. Segundo o jornal, um jovem de 23 anos teria sido encontrado morto nos arredores do Engenhão, em parada cardiorrespiratória. Levado para o hospital, o homem não resistiu. A principal suspeita seria de mal súbito.

Paes afirmou que a morte em questão não tem “qualquer relação com o evento” e que a pessoa tinha “problemas de saúde preexistentes”.

O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e com a assessoria de imprensa da prefeitura para ter mais detalhes e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

A reportagem também contatou a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde, e também aguarda retorno.

MORTES DE FÃS DE TAYLOR SWIFT

Ana Clara Benevides passou mal no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. Segundo uma amiga, a jovem de 23 anos “desmaiou do nada” no início da apresentação de Taylor Swift.

A fã foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho. A unidade atestou que Ana Clara chegou às 20h50, em parada cardiorrespiratória. “Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu. O evento era privado com assistência médica contratada pelos organizadores”, diz nota do hospital.

Um laudo preliminar aponta que a fã que morreu após o show de Taylor Swift tinha pequenas hemorragias. As informações foram confirmadas pela delegada Juliana Almeida à CNN. Ao veículo, a delegada explicou o que pode gerar essas hemorragias. “Calor, insolação e desidratação são alguns desses fatores, mas sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso.”

Gabriel Megenot, de 25 anos, foi morto a facadas após um assalto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem estava na capital fluminense para assistir ao show de Taylor Swift que foi realizado à noite.

Testemunhas relataram aos policiais que Gabriel estava com um grupo de amigos quando foi abordado por dois criminosos, que anunciaram o assalto. O rapaz foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.

Gabriel estava cochilando na areia enquanto os amigos conversavam. Nesse momento, eles foram abordados pelos bandidos, contou uma prima que iria ao show com o jovem à TV Globo. Eles haviam deixado a maior parte dos pertences em um carro alugado, o que teria irritado os assaltantes.

“O assaltante se exaltou e ficou pedindo as coisas, e o Gabriel estava cochilando na hora e levantou com a gritaria. Provavelmente, para o assaltante, ele reagiu ao assalto, mas, na verdade, ele acordou assustado com a gritaria, com a movimentação. Aí, ele foi ferido”, disse Juliana, prima de Gabriel Mongenot, à TV Globo.