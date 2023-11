“Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha”, dispara Rafa Kalimann

A atriz abriu o seu coração e disse que sua vida vira notícia para os portais enquanto ela apenas está vivendo

Rafa Kalimann não deixou de notar que seu nome foi parar nas redes sociais e ficou na boca das minhas fofoqueiras ao curtir o dia de feriado no estado de São Paulo. A atriz foi flagrada aos beijos com o ator Allan Souza Lima em um bar na madrugada. Rafa não deixou de expressar o que achou sobre os tablóides que noticiaram sua noitada.

“A vida de solteira não está fácil para ninguém. Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha, vira pauta pra vida de solteira [risos]”, disse ela.

Rafa já foi vista em clima de romance com três rapazes neste ano. Ela começou o ano namorando com o ator José Loreto. Pouco depois, ela engatou um namoro breve com o empresário Antonio Bernardo. Agora, ela foi vista com Allan Souza Lima.