Equipe de Lucas Souza e pronuncia a respeito do exposed de Jojo Todynho

A assessoria de imprensa do ex-militar lamenta o ocorrido e afirma que a cantora é ingrata por fazer isso com o ex-marido.

Gente, após o exposed babadeiro que a cantora Jojo Todynho fez hoje pela manhã (21), sobre o seu ex-marido Lucas Souza, que atualmente está confinado no reality show “A Fazenda”, a equipe do ex-militar utilizou o seu perfil nas redes sociais para publicar uma nota sobre o ocorrido.

“NOTA OFICIAL – A equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz”, iniciou o pronunciamento.

Continuando, a equipe ressalta o fato do confinado já ter assumido diversas vezes que teve atitudes erradas durante o seu relacionamento com Jojo e afirma que esses erros não tem nada a ver com o seu jogo dentro do reality show.

“Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes”, continuou.

Logo em seguida, a assessoria de Lucas afirma que Jojo é ingrata por, periodicamente, fazer exposed do ex-marido, que a todo momento, dentro do programa, demonstra gratidão pelo tempo que passou com ela.

Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de ‘verdades’, sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela. Em nosso entendimento, tais atitudes são injustas pois ele não está aqui para se defender e por se tratar de assuntos estritamente pessoais, não conhecemos os pormenores totalmente, uma vez que ele sempre quis poupá-la de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa”, afirmou a equipe.

Por fim, ela afirma que o jurídico do ex-militar já foi acionado e garante que eles farão o que for preciso para que ele ganhe a 15 ª edição do reality A Fazenda.

“A nós, só nos resta lamentar o fato de mais uma vez Lucas ser exposto de uma forma cruel e sem direito de defesa. Podem tentar difamá-lo da forma que for, pois nos conforta o fato de já ter dado tempo para o Brasil conhecer o nosso “‘Gigante Gentil’, e a partir disso saber que ele é uma pessoa do bem, com erros e acertos, como todo ser humano é. Nosso jurídico já está em campo para atuar conforme manda a lei e a equipe segue aqui unida no propósito de fazer Lucas campeão de A Fazenda 15, pois sabemos que depois da tempestade vem a bonança e contamos com a ‘Tropa do Lucas”, mais unida que nunca. Não vamos permitir que jogadas externas atinjam o jogo do nosso peão. Ninguém solta a mão de ´´”, finalizou a nota.