Eduardo Leite deve pedir adiamento do CNU no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) falou da intenção de solicitar ao Governo Federal o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU) , que tem data marcada para o próximo domingo (5).

Leite vê que os gaúchos serão prejudicados devido a tragédia natural que afeta o estado do Rio Grande do Sul. As fortes chuvas já causaram dez mortes e deixaram mais de 19 mil pessoas desabrigadas em 114 municípios atingidos.

“Vamos recomendar ao governo federal que seja contornada essa situação. Esse concurso ficou completamente inviabilizado nos próximos dias, no final de semana, para a população gaúcha. Nós vamos solicitar que seja encaminhado algum tipo de solução para o CNU” disse Leite aos jornalistas.

O governador do RS confessou não saber qual é a melhor solução, mas que a população do Rio do Grande do Sul não pode ser afetada pelas condições climáticas.

“Não tenho condições de avaliar qual. Mas tenho confiança de que será dado alguma solução pelo governo federal para não punir a população gaúcha que pretendia participar do concurso e que vai ter restrições por conta das condições climáticas” explicou o governador.

O presidente Lula irá ao Estado nesta quinta-feira (2) acompanhado de alguns ministros.