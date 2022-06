Dom Phillips e Bruno Pereira: Munição apreendida sugere elo do suspeito com crime internacional

Embora ele seja o principal suspeito até agora, a prisão não tem ligação direta com o caso do desaparecimento

O tipo de munição encontrada com o pescador suspeito de ligação com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no Vale do Javari (AM), sugere uma ligação com o crime organizado estrangeiro. Segundo fontes com acesso às investigações, a munição que justificou a prisão em flagrante do homem identificado como “Pelado” era de calibre 762, usada em fuzis, e tinha origem peruana.

Embora ele seja o principal suspeito até agora, a prisão não tem ligação direta com o caso do desaparecimento. O pescador foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas

O homem identificado como “Pelado” vive na comunidade de São Rafael, conhecida por servir como espécie de base para traficantes de drogas e exploradores invadirem as terras indígenas do Vale do Javari.

Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez na manhã do último domingo, 5. Eles deveriam chegar na cidade de Atalaia do Norte (AM) por volta das 9 horas, o que não ocorreu.

O governo federal tem sido criticado pela pouca estrutura disponibilizada para fazer realizar as buscas. As famílias dos desaparecidos e diversas personalidades, como o ex-jogador Pelé, também cobram urgência na resposta.

Estadão conteúdo