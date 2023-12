Dicas para se destacar no vestibular da UnB

O exame visa avaliar não apenas o conhecimento do candidato, mas também suas habilidades e competências

Candidatos que vêm sendo avaliados ao longo do ensino médio pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS), o sistema de avaliação contínua adotado pela Universidade de Brasília (UnB) para ingresso em seus cursos de graduação, poderão realizar a prova no próximo dia 10 de dezembro. O exame visa avaliar não apenas o conhecimento do candidato, mas também suas habilidades e competências, além de abranger diversas áreas do conhecimento, incluindo Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas. Vale lembrar que cada etapa do PAS inclui uma redação.

O processo do PAS ocorre ao longo dos três anos do ensino médio. Cada ano é considerado uma etapa, e a somatória de pontos obtidos nas três etapas é utilizada para a classificação final dos candidatos.

Os candidatos bem-sucedidos terão a oportunidade de escolher os cursos de acordo com suas preferências. Com a proximidade da data, Elisangela Matsuoka, destaca dicas importantes para garantir um bom desempenho:

Aprofunde-se em pontos chaves

Pratique com questões de provas anteriores e identifique as áreas em que você se sente menos confiante para dedicar mais tempo a elas. Familiarize-se com o formato da prova, para aprimorar o tempo de resposta e identificar padrões nas perguntas.

Descanse

Na véspera da prova, certifique-se de ter uma boa noite de sono. O descanso adequado é crucial para o desempenho cognitivo. No dia anterior, procure realizar atividades que promovam relaxamento e descontração, além de buscar uma alimentação leve.

Tenha uma leitura atenta

Leia cuidadosamente as instruções, o comando das questões e verifique se sua resposta aborda tudo o que foi solicitado. Certifique-se de entender completamente o que está sendo pedido antes de começar a responder.

Gerencie o seu tempo

Distribua seu tempo de forma equitativa entre as diferentes partes da prova. Evite ficar preso em uma única pergunta por muito tempo. Busque primeiro as questões que você considera mais fáceis e consegue desenvolver rapidamente, depois retorne nas médias e difíceis.

Planeje sua redação

Organização e clareza são fundamentais, dedique um tempo para planejar sua resposta antes de começar a escrever. Leia atentamente ao tema proposto para garantir uma boa argumentação.