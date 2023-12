Inmetro divulga edital para concurso público com 860 vagas

De acordo com o edital, serão 100 vagas de preenchimento imediato e 760 para cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 8,7 mil

Novo concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia vem aí! O Inmetro divulgou, nesta terça-feira (05), por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um edital para o certame com 860 vagas.

O concurso público está previsto para ocorrer em abril de 2024, e abrange vagas para os cargos de nível superior de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. De acordo com o edital, serão 100 vagas de preenchimento imediato e 760 para cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 8,7 mil.

O edital para o concurso público está disponível no Diário Oficial da União, desta terça-feira (05). Dentre os cargos, estarão disponíveis 60 vagas imediatas e 370 para cadastro reserva para o cargo de pesquisador-tecnologista em metrologia qualidade e 40 vagas imediatas e 390 reservas para analista executivo em metrologia e qualidade.

As inscrições iniciaram às 14h, desta terça-feira (05), e encerram às 23h59 do dia 8 de janeiro de 2024. Os candidatos podem se inscrever pelo site da banca organizadora: www.idecan.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 125,00.

No ato da inscrição, o concurseiro deve informar a cidade que deseja realizar as provas objetivas e discursivas. Os exames serão aplicados em Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem realizadas no dia 16 de abril de 2024, com duração de 5 horas.

Na prova objetiva, os candidatos deverão responder questões relacionadas a área de conhecimento geral que abrange as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (30), Raciocínio Lógico (05), Língua Estrangeira (05) e Conhecimento sobre o Inmetro (20). Além das questões de conhecimentos específicos (20) de acordo com o cargo que está concorrendo.

Já na prova discursiva, os candidatos devem escrever uma redação de texto dissertativo de no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Além da prova objetiva e discursiva, os candidatos serão submetidos a prova de títulos e experiência profissional, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Dentre os requisitos necessários para tomar posse, caso seja aprovado no concurso, é necessário apresentar diploma de nível superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e demais requisitos estabelecidos no edital.