Deslizamento de terra no ES causa morte de criança

Rodovias federais e estaduais estão com interdições totais e parciais por conta dos deslizamentos de terra

Um deslizamento de terra em Ibitirama, na região da Caparaó, Espírito Santo, causou a morte por soterramento de uma criança, que não teve a idade divulgada, na noite de ontem (21). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do estado na manhã desta quinta-feira.

De acordo com as autoridades, esta foi a primeira morte causada pela chuva dos últimos dias. O deslizamento de terra atingiu duas casas e a família que residia em uma delas não conseguiu escapar e acabou soterrada. A comunidade ajudou no resgate, mas a criança não resistiu.

Até agora, 1.453 pessoas tiveram que sair de suas casas, localizadas em regiões de perigo. Outras cidades nos arredores também apresentaram fortes tempestades nas últimas 24 horas, principalmente Marilândia, com 89 milímetros de chuva. Rodovias federais e estaduais estão com interdições totais e parciais por conta dos deslizamentos de terra.