Desembargador usa argumentos homofóbicos e critica Rede Globo

Durante uma sessão da corte do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o desembargador Jairo Ferreira Júnior chamou a Rede Globo de “perniciosa” por “enaltecer homens se beijando.

“Os senhores e senhoras já viram a coisa mais perniciosa e vulgar que é a Globo? De mostrar, propagar e enaltecer o ‘homossexualismo’? Mulher com mulher se beijando, homem com homem se beijando. Perniciosa”, disse o desembargador, na sessão que discutia a investigação disciplinar de um juiz do estado que, segundo site de notícias, lamentou por ser “relacionar com p*tas”, além de ironizar declarações sobre o STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-deputado Jean Wyllys e o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).

As imagens foram divulgadas pelo canal oficial do TJ-GO no YouTube. “Hoje nós somos obrigados a conviver. A perversão era até maior antigamente. O homem homossexual não saia do guarda-roupa. Agora eles andam de mãos dadas em um shopping”, completou na sequência.

Jairo comenta sobre a emissora carioca após 2 horas e 2 minutos de discussões registradas em vídeo. Confira: