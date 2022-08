Demanda por teste de Covid despenca nas farmácias

Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, atribui o cenário aos autotestes, que são mais baratos, mas acabam ficando de fora dos registros

Joana Cunha

São Paulo, SP

O número de atendimentos para testes de Covid nas farmácias registra queda acelerada nas últimas semanas, segundo a Abrafarma (associação que reúne as maiores redes do varejo farmacêutico no país).

Desde a semana do dia 20 de junho, quando a entidade contabilizou cerca de 227 mil testes realizados, o índice está em queda, chegando a cerca de 40 mil na semana passada.

Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, atribui o cenário aos autotestes, que são mais baratos, mas acabam ficando de fora dos registros do governo.

“Para mim, quem está fazendo o teste na farmácia necessariamente está com sintomas. E aí está querendo saber se é gripe ou Covid. As pessoas têm preferido comprar o teste e levar para casa”, afirma.

Na semana de 8 a 14 de agosto, a associação registrou pouco menos de 8.000 diagnósticos da doença. Com isso, o índice de positivos ficou abaixo de 20%.

O resultado, porém, ainda está acima do período anterior à ômicron, quando os diagnósticos variaram abaixo dos 10%.