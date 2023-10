Criminosos não sabiam que casa invadida era do ministro Haddad, diz jornal

A PF investiga a ação de criminosos que invadiram a casa do ministro da Fazenda no bairro Indianópolis, em São Paulo. O portão foi arrombado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Os criminosos que invadiram a casa de Fernando Haddad em 14 de setembro não sabiam que o imóvel era do ministro, segundo o jornal O Globo.

A PF investiga a ação de criminosos que invadiram a casa do ministro da Fazenda no bairro Indianópolis, em São Paulo. O portão foi arrombado.

Investigadores não encontraram elementos que indiquem que a ação foi direcionada a Haddad, de acordo com um integrante da PF ligado ao caso que foi ouvido pelo jornal.

Outros detalhes da investigação não foram divulgados.

Na madrugada do crime, quatro homens chegaram até o quintal, mas não conseguiram entrar no interior da residência e fugiram. No local, havia um banner com a foto de Haddad da campanha eleitoral de 2018, quando ele se candidatou à Presidência da República.

Haddad afirmou à TV Globo que desconfia que os ladrões desistiram após ver o banner.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RELEMBRE O CASO

Haddad e a filha estavam no imóvel e dormiam no momento da invasão. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 5 horas da manhã.

Quando uma funcionária chegou para trabalhar, viu que o portão tinha sido arrombado. Ela acordou o ministro, que conferiu as gravações da câmera de segurança e acionou a polícia.

Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a PF analisa as imagens.