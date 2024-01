Criança desaparece na praia da Barra da Tijuca

As forças de segurança do Rio de Janeiro se juntaram para buscar Édson Davi Silva, de apenas 6 anos, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do estado. Ele estava lá para acompanhar o pai, dono de uma barraca, e estava brincando na areia quando sumiu.

As buscas pelo menino começaram ainda na madrugada desta sexta-feira (5), e seguem pela areia e também no mar.

De acordo com o pai de Édson, ele lanchou por volta das 15h30 e depois ficou brincando do lado de fora da barraca com outras duas crianças, que estavam acompanhadas de um homem.