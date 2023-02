Criança desaparece e homem morre levado por enxurrada em SP

A forte chuva que atingiu a cidade e o Estado de São Paulo neste domingo (12) matou um homem, e uma criança está desaparecida

A forte chuva que atingiu a cidade e o Estado de São Paulo neste domingo (12) matou um homem, e uma criança está desaparecida. Ambos foram arrastados por enxurradas.

O Corpo de Bombeiros procura desde domingo um menino de 10 anos que foi levado pela água na rua Leopoldo Delisle, em Guaianases, na zona leste, por volta das 17h35.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (13), tanto por água quanto nas margens do córrego.

Mesmo com a chuva e as condições de visibilidade ruins, as buscas duraram até a noite de domingo, quando foram suspensas.

Galeria Chuva alaga São Paulo na tarde desta terça-feira (7) Temporal atingiu todas as regiões da capital e municípios vizinhos.