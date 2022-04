Criança atropelada por carro alegórico perde perna

Segundo testemunhas, a menina teve as pernas prensadas entre o carro da escola de samba Em Cima da Hora e um poste

Uma menina de 11 anos perdeu uma das pernas após ser atropelada por um carro alegórico no Sambódromo, no Rio de Janeiro, na noite de ontem (20). Ela ainda irá passar por uma cirurgia no outra perna.

Além das pernas, a criança ainda sofreu traumatismo no tórax e uma parada cardíaca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado da menina é grave.

Segundo testemunhas, a menina teve as pernas prensadas entre o carro da escola de samba Em Cima da Hora e um poste. Ela teria subido no veículo, que estava parado. Quando ele começou a se mover, a menina não conseguiu sair.

No momento do acidente, a mãe da menina estava em uma lanchonete do local. A criança estava com ela, quando se afastou e sumiu. Ela chegou a ser socorrida no posto médico do Sambódromo, mas foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em nota ao G1, a escola de samba Em Cima da Hora disse estar “apurando com a Liga o que aconteceu”. “No momento, não iremos dar nenhuma declaração”, informou a assessoria.