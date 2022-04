Galo goleia o Brasiliense

A partida, válida pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, estabeleceu a marca de 35 jogos de invencibilidade do Galo atuando no Mineirão

O Atlético goleou o Brasiliense por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 20, no Mineirão. O destaque da noite foi o atacante Eduardo Sasha, que anotou três gols.

A partida, válida pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, estabeleceu a marca de 35 jogos de invencibilidade do Galo atuando no Gigante da Pampulha.

O Galo partiu para o ataque já no início do jogo e abriu o placar logo aos 3 minutos. Calebe viu bem a passagem de Arana na esquerda e conseguiu o passe na diagonal. O lateral cruzou rasteiro na pequena área e Sasha só desviou para o fundo das redes. Atlético 1 a 0.

O alvinegro não diminuiu a intensidade e ampliou o marcador aos 8 minutos. Depois de cobrança curta de escanteio, Savarino cruzou na segunda trave, onde Eduardo Sasha, livre de marcação, cabeceou para anotar o segundo gol do Galo.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed dominou completamente a partida, trocando passes e buscando jogadas sem dificuldades.

Ainda na primeira etapa, o Galo aumentou a vantagem. Aos 39 minutos, Savarino levantou na área para Vargas. O chileno finalizou desequilibrado e o goleiro Sucuri conseguiu espalmar. No rebote, Sasha apenas rolou para o gol. Atlético 3 a 0.

O Galo foi para o intervalo com 75% de posse de bola e doze finalizações. O adversário não finalizou nenhuma vez.

A segunda etapa começou no mesmo ritmo do primeiro tempo, com o Atlético buscando o gol e a equipe da capital federal priorizando a defesa.

A primeira oportunidade surgiu aos 6 minutos. Arana tabelou com Otávio e bateu de fora da área para defesa segura do arqueiro do Brasiliense.

Na marca de minutos, Guga alçou a bola na área e Savarino desviou para o gol. A bola tocou na trave antes da defesa do Jacaré afastar.

Aos 24 minutos, o Brasiliense levou perigo pela primeira vez. Bernardo cobrou falta perigosa à esquerda de Everson.

Em contra-ataque rápido, aos 30 minutos, Savarino escapou pela direita e rolou para Fábio Gomes que finalizou em cima do goleiro Sucuri.

Próximo compromisso

O Atlético volta a campo no próximo sábado, 23, às 21h, no Independência, para enfrentar o Coritiba. A partida será válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 3 X 0 BRASILIENSE

Competição: Copa do Brasil

Transmissão: Premiere, SporTV

Fase: 3°

Data: 20/04/2022

Horário: 19h

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Público: 20.062

Renda: R$ 507.455,40

Gols: Sasha (3′, 8′ e 39′) 1° tempo

Atlético: Everson; Guga, Igor Rabelo, Réver, Arana (Rubens), Allan (Otávio), Calebe (Savinho), Zaracho (Guilherme Castilho), Savarino, Vargas e Sasha (Fábio Gomes).

Técnico: Antonio Mohamed

Brasiliense: Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo, Erick, Aldo, Railon (Radamés), Zotti, Tobinha (Aloísio), Luquinhas (Daniel Alagoano) e Marcão.

Técnico: Celso Teixeira

Cartões Amarelos: Allan, Guilherme Castilho, Otávio (Atlético), André Luiz, Keynan (Brasiliense)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati – SP

Árbitro Assistente 1: Daniel Luis Marques – SP

Árbitro Assistente 2: Evandro de Melo Lima – SP

Quarto Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira – MG

Analista de Campo: Renato Cardoso da Conceição – MG

Com informações da Agência Galo