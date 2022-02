Covid atrapalha quem precisa fazer Prova de Vida do INSS

Outro problema que vem sendo apontado são as suspensões dos sistemas de previdência, que não contam com soluções funcionais

A maioria dos procedimentos para a Prova de Vida passa por uma série de obstáculos atualmente. São questões burocráticas, dificuldades de locomoção e existem os problemas decorrentes da pandemia com os riscos de aglomeração. Contudo, uma solução no mercado já supera esses percalços e oferece a Prova de Vida de modo virtual, por meio de aplicativo, com toda a comodidade e conforto ao segurado.

Segundo o arquiteto de software da Gateware, Adilson Cruz, o LivID, a solução de Prova de Vida oferecida pela empresa, garante comodidade, consistindo em uma alternativa fácil de usar. “O próprio segurado tira a foto e apresenta as informações, sem sair de casa e na hora que quiser – o que facilita ainda o apoio por parte de familiares que trabalham fora”, explica.

Outro problema que vem sendo apontado são as suspensões dos sistemas de previdência, que, em geral, não contam com soluções funcionais a distância. Uma ferramenta mais atualizada contribuiria para evitar atrasos, inclusive em atendimentos reativos de emergência, com assistência mais efetiva.

“Se a comunicação flui muito bem de parte da instituição, haverá um direcionamento para que o participante faça download do app, realize a Prova de Vida e consiga manter o seu benefício durante o ano e a cada campanha em que o procedimento é exigido do participante. Mas, mesmo que a comunicação não flua como o esperado, porque um aposentado não está interagindo com a rede para saber que está na hora de realizar a Prova de Vida e tem o benefício cortado, há a possibilidade de resolver a questão de forma rápida, resgatando e reativando o acesso ao rendimento”, explica Adilson.

Os ciclos mais rotineiros de apresentação de pessoas garantem informação e realizam o levantamento de aptidão. “O segurado gerencia essas questões com um pouco mais de frequência. Mas, por outro lado, se o sistema não for ágil, as provas se tornam onerosas e tendem a atrasar”, argumenta.

Por sua vez, se a pessoa se encontra acamada ou em cadeira de rodas, o aplicativo garante que esse segurado não precise sair de casa e a fundação não tenha dispêndio de recursos. “O atendimento, nesses casos, vai chegar em duas pontas: na garantia do fluxo de caixa da instituição, porque não está pagando o que não precisa, e na resolução da situação de um pensionista que não pode se locomover e precisa dessa comodidade.”

Prova de Vida fácil e rápida

A acessibilidade é um dos principais atributos do aplicativo, característica necessária para o público de terceira idade. Para realizar a Prova de Vida é muito simples. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, é necessário tirar uma foto nítida e centralizada do rosto. O participante pode escolher o documento com foto para validação, sendo o RG ou a CNH.

O próximo passo é fotografar o documento.

Após essa etapa, o aplicativo compara a foto do rosto do usuário com a do documento.

E assim é feita a Prova de Vida por meio do reconhecimento facial no LivID, que envia a informação para a instituição.

Por fim, vale lembrar, que todos os princípios da LGPD dos usuários são respeitados.