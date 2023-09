Corpo é encontrado após escaneamento de contêiner no Porto de Santos

O navio que transportou o contêiner partiu do Porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no domingo passado, 10

A Polícia Federal (PF) investiga as circunstâncias do aparecimento de um corpo encontrado dentro de um contêiner em um terminal do Porto de Santos, no litoral paulista, na manhã da quinta-feira, 14. Conforme a PF, o órgão foi acionado após o escaneamento do contêiner, realizado pelas autoridades do terminal, identificar uma imagem que se assemelhava à silhueta de uma pessoa.

“Após a abertura do contêiner, verificou-se que se tratava de um corpo humano em estado avançado de decomposição”, disse a polícia.

O navio que transportou o contêiner partiu do Porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no domingo passado, 10.

A Polícia Federal realizou uma perícia detalhada e conduziu outras diligências no local.

Um inquérito policial foi instaurado para aprofundar a investigação dos fatos.

Estadão Conteúdo