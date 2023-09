Datafolha: Brasileiros estão inseguros e com medo do futuro

De acordo com os entrevistados, Saúde e Segurança Pública são os maiores déficits, ambos com 17% das respostas

A pesquisa Datafolha, publicada nesta sexta-feira (15), mostra que a maioria dos brasileiros está insegura, com medo do futuro, triste e desanimada. O levantamento foi divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo.

De seis itens analisados, apenas um a população otimismo. Entre os dias 12 e 13 de setembro, 2.016 pessoas foram entrevistadas em 139 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Outro ponto detalhado na pesquisa é quais são os maiores problemas do Brasil. De acordo com os entrevistados, Saúde e Segurança Pública são os maiores déficits, ambos com 17%.

Segundo o levantamento, 50% dos brasileiros estão “tranquilos” com o país, contra 45% com raiva. 61% ainda se dizem desanimados com o país e 38% animados.

Ainda de acordo com a pesquisa, 61% dos brasileiros diz ter medo do futuro e 38% estão confiantes. O mesmo número se repete quando questionado sobre a tristeza com o Brasil, onde apenas 36% estão felizes.

Os últimos tópicos abrangem a segurança quanto ao país e a esperança. No primeiro caso, 71% se dizem inseguros e 29% seguros. 55% afirmam estar com mais medo que esperança no Brasil e 44% dizem estar com mais esperança que medo.