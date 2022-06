Comissão da Câmara aprova visita técnica ao Vale do Javari

O relator será Nelsinho Trad (PSD-MS), e o vice-presidente será Fabiano Contarato (PT-ES). A criação da comissão foi aprovada

Gabriela Vinhal

Brasília, DF

A comissão externa da Câmara destinada a acompanhar e fiscalizar as circunstâncias do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira (21) e aprovou uma série de requerimentos, incluindo uma visita técnica à região do Vale do Javari, no Amazonas. A ida à região onde a dupla morreu deve ocorrer na semana que vem.

Com o petista José Ricardo (AM) na coordenação e Joenia Wapichana (Rede-RR) como vice, o grupo também aprovou a realização de audiências públicas com integrantes do governo, como o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Augusto Xavier da Silva, e com especialistas, lideranças indígenas e familiares das vitimas.

O colegiado também deve pedir providências para garantir a proteção aos indígenas que atuam no local e que auxiliaram as autoridades nas buscas pelos corpos do indigenista e do jornalista. A autora do requerimento, a deputada Joenia Wapichana, pediu que a comissão solicite as providências imediatamente.

“Requeremos, nos termos regimentais, providências dessa Comissão no sentido de solicitar providências juntos aos órgãos para garantir a imediata proteção e segurança aos vigilantes indígenas que compõem a Equipe de Vigilância da Univaja e aos coordenadores da Univaja”, disse, no documento.

INVESTIGAÇÃO NO SENADO

Além da Câmara, o Senado também instalou, na manhã de segunda (20), uma comissão especial para apurar o contexto em torno das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O colegiado, que tem um prazo de trabalho de 60 dias, é presidido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos principais opositores ao governo.

O relator será Nelsinho Trad (PSD-MS), e o vice-presidente será Fabiano Contarato (PT-ES). A criação da comissão foi aprovada no plenário do Senado na semana passada, quando as mortes de Dom e Bruno ainda não estavam confirmadas. O grupo de senadores deverá ir pessoalmente ao Amazonas para acompanhar as apurações.