Helicópteros da polícia são atingidos durante operação contra chefes de facção

No começo da manhã desta segunda-feira (9), dois helicópteros das polícias Civil e Militar foram atingidos por tiros em operação realizada para prender chefes da maior facção do Rio de Janeiro. As aeronaves estavam sobrevoando a Vila Cruzeiro na hora dos disparos, e ninguém se feriu.

O helicóptero da Polícia Civil foi atingido no tanque de combustível, e o piloto consegui fazer um pouso de emergência. Já o da PM foi atingido no para-brisas.

A ação é em resposta à morte dos médicos, que aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Mil homens foram mobilizados para a Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus, para tentar prender os principais chefes do Comando Vermelho (CV), a maior facção do tráfico de drogas do estado.

Os agentes cumprem pelo menos 100 mandados de prisão, e dentre os alvos estão Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Eles são investigados por dar ordem de execução dos quatro criminosos que mataram os ortopedistas.