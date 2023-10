Com pets e mais de 200 brasileiros, segundo avião da FAB chega ao Rio de Janeiro

Um novo voo deve sair com brasileiros de Israel ainda hoje, e a previsão é de que 900 pessoas retornem para casa até domingo

Na madrugada desta quinta-feira (12), às 2h41, a segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no Galeão, no Rio de Janeiro, após um voo sem escalas vindo de Tel Aviv, Israel, trazendo 214 brasileiros que estavam retidos em Jerusalém após início da guerra com o Hamas, grupo da Palestina.

Além dos cidadãos brasileiros, foram resgatados também três gatos e um cachorro, para que voltassem em paz com seus tutores.

A repatriação faz parte da Operação Voltando em Paz, deflagrada pelo governo federal. Os brasileiros que quiserem deixar Israel devem preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

O primeiro avião da FAB a resgatar brasileiros em Israel retornou ao Brasil na madrugada de ontem, com 211 passageiros. Um novo voo deve sair com brasileiros do país israelense ainda hoje, e a previsão é de que 900 pessoas retornem para casa até domingo