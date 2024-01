Com 59,5ºC, Rio registra temperatura e sensação térmica recordes de 2024

São Paulo, SP (Folhapress)

A cidade do Rio de Janeiro bateu os recordes de temperatura e sensação térmica de 2024 nesta quarta-feira (17). Fez 41,8ºC em Guaratiba, bairro da zona oeste. A temperatura foi registrada às 11h30 pelo órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, o Sistema Alerta Rio.

Pouco tempo depois, a sensação térmica era de 59,5ºC no mesmo bairro. Era essa a estimativa de calor sentida às 11h45 na estação meteorológica de Guaratiba.

Essa é a segunda maior sensação térmica registrada desde 2014. Só perde para a do dia 18 de novembro de 2023, também em Guaratiba, quando a sensação apontada foi de 59,7°C.

Bairro do Rio tem “particularidades” que ajudam a aumentar o calor. Guaratiba está perto do oceano, e é um lugar muito úmido. Com a influência de ventos quentes, o calor fica forte logo pela manhã, mas as temperaturas despencam até o fim do dia após a entrada da brisa marítima -com diferenças térmicas de 7ºC, segundo o Sistema Alerta Rio.

Calor continua forte pela influência do El Niño. Região Sudeste sofre com mais calor. No Sul, as fortes chuvas registradas ontem e previstas até o fim da semana também se intensificam sob o fenômeno, que ocorre por um aquecimento anormal das águas do Pacífico.