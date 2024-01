Gol diz estar cumprindo com obrigações junto a credores e sem atraso em juros ou amortização

Os títulos de dívida emitidos no exterior da Gol despencaram mais de 40% entre a terça e quarta-feira no mercado secundário

A Gol informou, em nota ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que “segue cumprindo as suas obrigações em todos os seus empréstimos e financiamentos, sem nenhum atraso nas parcelas de juros ou amortização”.

Os títulos de dívida emitidos no exterior da Gol despencaram mais de 40% entre a terça e quarta-feira no mercado secundário. Os papéis operam em níveis chamados no mercado de dívida de “distressed”, quando as cotações passam a embutir a expectativa de um alto risco de inadimplência.

A Gol tem a obrigação de pagar neste mês os juros de três títulos, as Senior Notes com vencimento em 2025, as Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024 e as Notas Perpétuas, de acordo com a assessoria de imprensa da empresa.

A empresa aérea vem enfrentando uma pressão de caixa para atender os compromissos no curto prazo com rumores de que precisará entrar com Chapter 11, equivalente nos Estados Unidos à recuperação judicial.

Ao final do terceiro trimestre, a empresa tinha um endividamento de R$ 20,3 bilhões, com R$ 3 bilhões vencendo dentro de um ano.

Com todo esse noticiário envolvendo uma crise financeira na Gol, as ações da empresa acumulam perdas de 25% no ano de 2024, o segundo pior desempenho dos ativos que compõem a carteira teórica do Ibovespa, até aqui.

