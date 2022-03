Cidades gaúchas receberão recursos do MDR durante estiagem

As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados

As 17 cidades do Rio Grande do Sul que passam por um período de estiagem receberão do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), mais R$ 2,7 milhões.

As portarias que autorizam os recursos foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.

Receberão recursos as cidades de Capão do Cipó (R$ 142,1 mil), Estrela Velha (R$ 175,3 mil), São Martinho da Serra (R$ 105,9 mil), São Pedro do Sul (R$ 99,8 mil), Itapuca (R$ 27,2 mil), Três Palmeiras (R$ 102,2 mil), Tio Hugo (R$ 150,2 mil), Coxilha (R$ 18,5 mil), Sant´Ana do Livramento (R$ 82 mil), Cacequi (R$ 237,6 mil), São Vicente do Sul (R$ 139,3 mil), Constantina (R$ 192,1 mil), Guarani das Missões (R$ 68,6 mil), Rio Grande (R$ 26 mil), Sarandi (R$ 618,8 mil), Pinheiro Machado (R$ 208,4 mil) e Arroio Grande (R$ 298,8 mil).

Os recursos serão utilizados para a compra de cestas básicas, tanques e reservatórios para armazenamento de água potável e combustível para caminhões-pipa, entre outros.

O MDR também autorizou o repasse de R$ 895,3 mil a duas cidades que registraram temporais.

Teresina, no Piauí, vai contar com R$ 839,6 mil para a compra de cestas básicas, colchões e kits de higiene e limpeza.

Já Aricanduva, em Minas Gerais, vai contar com R$ 55,6 mil para o restabelecimento de pontes e aterros danificados pelas chuvas intensas.

Como solicitar recursos federais

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, Os municípios atingidos por desastres, com status de situação de emergência pela Defesa Civil, estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

*Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional