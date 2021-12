Chuvas provocam rompimento de estrada e isolam três cidades no Piauí

“Temos umas 15 comunidades isoladas por causa da PI-247, que dá acesso também às comunidades da zona rural de Uruçuí”, completou o secretário

As fortes chuvas que têm caído no sul do Piauí fizeram o rio Parnaíba transbordar na cidade de Uruçuí e provocaram o rompimento de um trecho da estrada da PI-247, devido à correnteza. Com isso, três cidades estão isoladas. O secretário de Infraestrutura de Uruçuí fala em “chuva fora do normal”.

“A chuva permanece e o volume de água continua aumentando. Nas estradas, a PI 247, primeiro foi Uruçuí e hoje as cidades de Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro estão isoladas porque, por volta das 7 horas da manhã, a estrada se rompeu”, relatou a reportagem Ribamar Mateus, secretário de Infraestrutura de Uruçuí.

Segundo o secretário o governo do estado e o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) já foram acionados para tomar providências. “Temos umas 15 comunidades isoladas por causa da PI-247, que dá acesso também às comunidades da zona rural de Uruçuí”, completou ele.

Na zona urbana da cidade, foram 12 famílias afetadas. Ainda não há um número de desabrigados na área rural. A chuva vem atingindo a área desde a sexta-feira (24). Imagens áreas compartilhadas pela prefeitura do município nas redes sociais mostram fazendas na margem do rio totalmente alagadas.

“O rio Parnaíba está transbordando atingindo sua maior cheia dos últimos anos. A chuva chegou trazendo alegria para pescadores e agricultores da região, mas também prejuízos para algumas famílias que vivem na região ribeirinha”, diz a postagem.

De acordo com Ribamar, a cheia do rio não é programada para agora, é programada para o mês de fevereiro e março e, por isso, “pegou todo mundo desprevenido”. “É uma chuva acima do normal. Aqui para nós de chuva de até 220mm. Tem localidade que choveu de 150mm a 200mm. Ninguém tem uma média geral porque a chuva está completamente fora do normal”, disse ele.