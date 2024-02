Chefe do tráfico internacional de drogas é preso na fronteira entre Brasil e Paraguai

O destino final do suspeito será o Presídio Federal de Campo Grande

Na terça-feira (20), a Polícia Federal efetuou a prisão de Antônio Joaquim Mota, mais conhecido como “Tonho”, durante uma operação em Ponta Porã, cidade estrategicamente localizada na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai. O suspeito foi detido preventivamente por envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, posse e tráfico ilegal de armas, além de associação com organização criminosa.

Fontes ligadas à operação revelaram que “Tonho” é considerado um dos principais articuladores de uma rede criminosa responsável pelo controle do tráfico de entorpecentes entre os dois países vizinhos.

Após sua prisão, “Tonho” foi transferido por helicóptero de Ponta Porã para a capital do estado, Campo Grande. O destino final do suspeito será o Presídio Federal de Campo Grande, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos graves crimes imputados a ele. A operação de transporte do detido foi realizada pela aeronave da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).